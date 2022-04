Filippo Ganna houdt druk af voor Parijs-Roubaix: “Geen idee waarom mensen me als favoriet beschouwen”

Zelf houdt Filippo Ganna de druk af voor Parijs-Roubaix, maar de rest van het peloton zal de Italiaanse hardrijder zondag ongetwijfeld in de gaten houden. Na een ongewone voorbereiding, zonder wedstrijdkilometers in Vlaamse klassiekers, trekt Ganna naar de stenen van Roubaix. De winnaar van de beloftenkoers in 2016 wil een beroep doen op zijn ploegmakkers bij Team Ineos om zonder kleerscheuren door de ‘Hel’ te komen: “We starten met een sterk team en dat moeten we uitspelen”.

Filippo Ganna simuleerde de inspanningen van Parijs-Roubaix op de piste én verstevigde zijn buikspieren met het oog op zondag, maar een favoriet wil hij zichzelf absoluut niet noemen. “Ik vind het een hele eer, maar ik heb geen idee waarom mensen me als favoriet beschouwen”, begon de 25-jarige tempobeul.

Als winnaar van de wedstrijd bij de beloften in 2016 zou hij niet kansloos mogen geacht worden, maar bij de profs wilde het nog niet vlotten. In 2018 haalde de Italiaan de tijdslimiet niet. In 2019 stapt hij na de tweede kasseistrook de ploegauto in. “Ik kan me beide edities nog goed herinneren. Een lekke band in het Bos van Wallers koste me veel tijd in 2018. Een jaar later gaf ik er na twee kasseistroken de brui aan. Een fijn gevoel was het zeker niet. Zondag hoop ik toch dat het anders wordt. Misschien kunnen de herinneringen van mijn zege in 2016 geluk brengen.”

De ongewone voorbereiding op de piste had overigens zijn redenen. Ganna neemt namelijk volgende week deel aan de Nations Cup op de piste. “Ik weet niet of het een goede manier van voorbereiden is. Het is ook een beetje uit noodzaak, want volgende week rijd ik al in Glasgow op de piste. Ik heb er het beste van proberen maken. Kasseien vereisen een specifieke inspanning en die inspanning heb ik op de piste proberen nabootsen.”

Als meervoudig wereldkampioen tegen de klok en op de piste is het voorlopig wachten op een grote zege in een eendagskoers voor ‘Top Ganna’. Zondag krijgt hij alvast een mooie gelegenheid om zich te bewijzen. “Mijn lichaam is gemaakt voor het werk tegen de klok, maar eigenlijk moet ik nu gewoon een tijdrit van 260 kilometer afwerken”, vertelde hij met een kwinkslag. “Zondag weten we al meer of deze koers me ook ligt. Het zou mooi zijn als ik mijn naam kan toevoegen aan de erelijst vol Italianen.”