Hou je van scheurstrookjes? Rep je dan naar het MAS voor een gekke expo

Wie al eens langs het prikbord in de supermarkt loopt, ziet regelmatig advertenties of zoekertjes opduiken. En het wordt pas echt interessant als je een stukje papier kan afscheuren met daarop de contactgegevens. Dat kan nu tijdelijk ook in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen waar een hele expositie in het teken staat van scheurstrookjes.