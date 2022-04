Gretige Michal Kwiatkowski kijkt uit naar Parijs-Roubaix: “Rijden alsof morgen niet bestaat”

31 is Michal Kwiatkowski intussen, maar zijn eerste Parijs-Roubaix legde hij pas vorig jaar af. In de heroïsche moddereditie moest de winnaar van de Amstel Gold Race vrede nemen met een 70ste plaats. Zondag wil hij beter doen, zeker na de wonderweek van Team Ineos met zeges van Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl en Kwiatkowski zelf in de Gold Race.

“Ik weet oprecht niet waarom het vaak lukt in klassiekers bij mij. Ik houd van eendagskoersen en ik probeer altijd te rijden alsof morgen niet bestaat”, aldus Michal Kwiatkowski twee dagen voor Parijs-Roubaix. De 31-jarige Pool komt pas voor de tweede keer aan de start van de ‘Hel van het Noorden’, omdat hij in het verleden telkens de voorkeur gaf aan de Ardennenklassiekers.

“Het is jammer dat het menselijk lichaam grenzen heeft, want eigenlijk wil je alle mooie voorjaarswedstrijden rijden. Door het uitstel met één week kreeg ik de kans om Roubaix te rijden en ik heb niet getwijfeld. Woensdag was ik nog niet volledig hersteld van de Amstel tijdens de Brabantse Pijl. Nu ben ik gefocust om zondag met een frisser stel benen aan de start te verschijnen”.

Vorig jaar maakte ‘Kwiato’ kennis met de ‘Hel’ in de meest helse editie in meer dan tien jaar tijd. Zondag wordt een heel andere wedstrijd door de droge omstandigheden de afgelopen weken. “Het wordt een volledig andere ervaring. Eigenlijk begin je gewoon vanaf nul. Tijdens de verkenning merkte ik wel hoe cruciaal het is om de stroken én de wegen tussen de stroken te voelen. Ik kon op die manier toch wat herinneringen ophalen aan vorig jaar.”

“Experimenteren is mooi, maar het kan ook verkeerd uitdraaien”

Team Ineos kan op meerdere paarden wedden dankzij een sterk blok met naast Kwiatkowski ook Filippo Ganna, Magnus Sheffield, Dylan van Baarle en Luke Rowe. Stuk voor stuk renners met een grote motor. “We beschikken niet over een pure leider, maar we geloven in de sterktes van onze renners binnen het team. Er zijn voldoende favorieten en wij kunnen het momentum binnen de ploeg gebruiken als ons voordeel. We gaan gewoon opnieuw voor de overwinning”, klonk het vastberaden.

Ook de technologische vernieuwingen bij ploegen zoals Team DSM zijn de wereldkampioen van 2014 niet ontgaan. Die snufjes heeft hij niet nodig, aangezien de Pool rotsvast gelooft in het materiaal waarover hij beschikt. “Het is mooi dat teams durven experimenteren, maar het kan ook verkeerd uitdraaien. De vraag is ook in welke mate ze die nieuwe snufjes getest hebben. Ons materiaal is robuust genoeg om de eerste 96 kilometer probleemloos door te komen om vervolgens de stenen aan te vallen. Je moet maar één keer vallen, of op een slecht moment lek rijden en je koers kan afgelopen zijn. Hopelijk zit het geluk aan onze kant zondag.”