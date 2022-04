Slecht onderhoud van Russische vrachtwagens kan Poetin de overwinning kosten

De kans is groot dat beelden van soldaten, tanks en raketten in je opkomen wanneer je aan oorlog denkt. Maar eigenlijk is één ding waar ze allemaal ontzettend hard op vertrouwen en dat ze nodig hebben om de oorlog te winnen: eenvoudige vrachtwagens. Elk leger dat zijn vrachtwagens verwaarloost, doet dat dus op eigen risico. En dat is volgens experts die de beelden van de oorlog analyseerden, net het grote probleem waar het Russische leger mee te kampen heeft.