FM Goud viert Limburgdag met unieke Limburgse hitparade

Op dinsdag 19 april vieren we de 183ste Limburgse verjaardag. Op deze dag zorgt FM Goud voor vier uur luisterplezier met het beste van Limburg. “Bij radio hoort natuurlijk muziek. Daarom koos FM Goud voor een Limburgse top 42. Een top 42 omdat onze provincie 42 gemeenten telt. We hebben een lijst samengesteld met enkel Limburgse artiesten. Van Dana Winner over Zornik tot Regi”, aldus radiobaas Michel Vanderfeesten.“Bij FM Goud maken we op de Limburgdag ook plaats voor de andere troeven van Limburg. Zo hebben we het over de gastronomie en streekproducten van de regio en gaan we terug in de tijd met authentieke Limburgse ambachten. De luisteraar maakt ook kennis met de mooiste Limburgse plekjes en we laten enkele artiesten uit de hitparade zelf aan het woord”, vertelt stagiaire Antje De Visscher.Het project is volledig bedacht en uitgewerkt door twee stagiaires. Zo geeft FM Goud jong talent graag de kans om ervaring op te doen in de wereld van het radiomaken. Laatstejaarsstudente in het Agnetencollege Peer Laurentien Adriaens ontwierp de visual en zorgde voor input voor de hitparade. Laatstejaars journalistiek/radio aan de AP Hogeschool Antje De Visscher nam de hele productie in handen. Het werd haar eerste project gedurende haar twee maanden durende stage.De Limburgse top 42 is dinsdag 19 april te horen. Op FM Goud Noord-Limburg is dat tussen 9 en 13 uur en op FM Goud Maasland tussen 13 en 17 uur. FM Goud Noord-Limburg hoor je sinds februari ook provinciaal op DAB+, de opvolger van FM.