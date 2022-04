Lentefeest bij OKRA Peer met optreden van Baker Brothers

Okra Peer nodigde al zijn leden uit voor het jaarlijkse lentefeest in het Parochiecentrum. Een overgrote meerderheid ging daar graag op in. Zij werden vrolijk verwelkomd met een vroege paasverrassing van een heus 'Paaskieken'. Na de bezinning en een aantal mededelingen van voorbije en toekomstige activiteiten werden de aanwezigen verwend met een lekker menu. Het was een gezellig samenzijn, waarop foto’s uit de oude doos werden doorgegeven, en waar nagekaart werd over allerlei onderwerpen. Als kers op de taart zorgden de Baker Brothers voor een zeer gesmaakt muzikaal optreden. Op de dansvloer werden de eerste dansjes na de coronatijd geplaatst op talrijke evergreens en meezingers terwijl de overige aanwezigen bewonderend konden toekijken en genieten.