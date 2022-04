Union-CEO Philippe Bormans reist vol vertrouwen richting Spaanse ministage: “Wij gaan er nog steeds van uit dat we de drie punten krijgen”

“Vandaag was het vooral belangrijk om te horen of de procedures correct verlopen zijn. Wat is er juist gebeurd? Wie heeft wat gedaan? Zijn alle beslissingen correct genomen?”, zei Union-CEO Philippe Bormans. “Ons lijkt alles correct dus wij gaan er nog steeds van uit dat we de drie punten krijgen.” Het zelfvertrouwen van Bormans is niet uit de lucht gegrepen. Als de Disciplinaire Raad van oordeel is dat Beerschot de enige schuldige is en dat alle procedures correct gevolgd werden – alles wijst in die richting – dan is er volgens het bondsreglement maar één uitkomst mogelijk. De drie punten voor Union. Raadsheer Sebastien Ledure van Union pleitte daar dan ook voor: “Alles wijst erop dat Beerschot de schuldige is. In het rapport staat bovendien dat onze veiligheid goed was en dat er voldoende stewards aanwezig waren. Onze veiligheidscoördinator had vooraf gevraagd aan Beerschot om meer stewards in te zetten, maar Beerschot is daar niet op ingegaan.”

Ook van bondsprocureur Jan Keulen kreeg Beerschot een ferme veeg uit de pan. “Beerschot is het schoolvoorbeeld van recidive”, zei hij onder meer. “Ik heb hun strafblad nog eens herbekeken. Op een periode van 4,5 jaar, sinds hun terugkeer in het profvoetbal dus, zijn er minstens zes momenten waarin de scheidsrechters minstens de wedstrijd heeft moeten stilleggen en tientallen momenten waarop de aanhang pyrotechnisch materiaal gebruikte.”

Philippe Bormans. — © JEFFREY GAENS

Drie punten

Als Union effectief de drie punten krijgt klokt het in de reguliere competitie af op 77 punten. Bij de start van de Play-offs op 24 april betekent dat een voorsprong van drie in plaats van twee punten op eerste achtervolger Club Brugge. Ten vroegste zaterdag wordt een uitspraak verwacht. Dan kunnen Union/Beerschot/het bondsparket nog in beroep gaan bij het BAS. Club Brugge, Antwerp en Anderlecht waren niet aanwezig op de zitting. Zij kunnen dus geen beroep meer aantekenen bij het BAS wanneer de uitspraak bekend is. In eerste instantie lijkt het dus alsof ze zich erbij neerleggen dat Union de drie punten krijgt, maar ze kunnen wel nog een derde verzet aantekenen om toch gehoord te worden. Dan wordt de zaak opnieuw gehoord voor de Disciplinaire Raad, met de derde partij, en volgt er dus opnieuw een uitspraak.

Beerschot zelf liet zowel in een mail aan de voorzitter voorafgaand aan de Disciplinaire Raad als ter plaatse verstaan zich niet te willen bemoeien met de puntenkwestie. “Beerschot zal zich schikken naar de wijsheid van de Disciplinaire Raad als het een forfaitzege voor Union wordt”, zei raadsheer Walter Damen. Beerschot vroeg wel om zijn sanctionering later te behandelen omdat het werkt aan een actieplan en bezig is met de fans te identificeren. “Maar dat op zo’n korte tijd rondkrijgen was onmogelijk”, aldus Damen. De Disciplinaire Raad ging akkoord en behandelt de zaak op woensdag 1 juni.