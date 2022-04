Het etiket zegt droogkuis, maar moet dat nu écht? “Dat heb je bij een chemische reiniging niet”

Een zijden bloesje, driedelig kostuum of een wollen sjaal: alle kledingstukken zijn voorzien van een etiket met uitgebreide was- en droogvoorschriften. En vaker dan we willen, staat daar handwas of stomerij. Maar is dat echt nodig? Wat gebeurt daar precies met onze kleding? En kunnen we het handwasprogramma van de wasmachine vertrouwen? Professor Paul Kiekens, oud-voorzitter van de vakgroep textielkunde van de Universiteit Gent, legt uit.