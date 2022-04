“Ik ben het beu, ik ga u op de grond smijten”: hardhandige controle van reizigster (19) op De Lijn-bus gefilmd, politie start onderzoek

De politie is een onderzoek opgestart naar een incident op een Lijnbus donderdag in Gentbrugge. Tijdens een controle ontstond in een discussie tussen een 19-jarige reizigster en enkele controleurs. Op beelden van het incident is te zien hoe ze haar omsingelen en haar hardhandig aanpakken.

De 19-jarige vrouw nam donderdag samen met haar zus een Lijnbus in Gent. Aan de halte Stelplaats in Gentbrugge stapten enkele controleurs op en werden de twee zussen gecontroleerd. Volgens De Lijn had de vrouw geen geldig vervoersbewijs aangeschaft en wou ze snel één kopen via sms.

De controleurs vroegen daarom haar identiteitskaart, om haar zo een boete te geven. Maar daarop ontstond een hevige woordenwisseling tussen de controleurs en de vrouw. Volgens haar betaalde ze wel op tijd en wou ze haar paspoort niet geven. Deze discussie ontaardde daarop in een incident .

“Ik stikte voor vijf seconden”

Op beelden is te zien hoe de controleurs rond de 19-jarige staan. “Ik voelde me heel ongemakkelijk en ik had geen ruimte meer”, legt ze uit. “Ik vroeg ze om me ruimte te geven, maar dat deden ze niet. Daarop probeerde ik ze met mijn rug af te duwen, misschien dachten ze dat ik wou weglopen.”

Op een ander beeld is te horen dat één van de controleurs zegt: “Ik ben het beu, ik ga u op de grond smijten.” Daarna volgde een handgemeen en wordt de vrouw opgepakt. “Een grote meneer gooide mij tegen het plafond en de spiegel van de bus, waarna ik mijn hoofd stootte”, legt de 19-jarige uit.

Volgens de vrouw zou ze daarop – al is dat niet op beeld te zien – nog harder aangepakt zijn en hielden de controleurs haar bij haar polsen vast. “Ik was voor vijf seconden aan het stikken”, verklaart ze zelf. Haar zus kwam tussenbeide en de politie werd verwittigd. Die kwam daarop ter plaatse aan de halte.

Onderzoek opgestart

Zowel De Lijn als de Gentse politie bevestigen een incident op de bus. “De exacte omstandigheden worden onderzocht”, laat politiewoordvoerder Matto Langeraert weten. “Wij wachten voorlopig het onderzoek af voor we actie ondernemen”, zegt woordvoerder van De Lijn Marco Demerling.

De Lijn gaat ondertussen intern al het gesprek aan met de betrokkenen. “Indien uit het onderzoek zou blijken dat er dingen gebeurd zijn die niet kunnen, nemen wij sancties”, zegt Demerling. “Laat ons duidelijk zijn: geweld tegen reizigers kan niet door de beugel en veroordelen wij ten strengste.”