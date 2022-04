Jasper Stuyven en Mads Pedersen: “Ons overtal proberen uitspelen in Parijs-Roubaix”

“Parijs-Roubaix is een koers waarin zoveel kan gebeuren. Wij willen als team de koers winnen. Van bij de start is er actie en die houdt aan tot op de wielerpiste van Roubaix. Het mooiste scenario zou zijn dat zowel Mads Pedersen als ikzelf nog in de finale zitten. Het zal erop aankomen op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Deze koers is zo onvoorspelbaar en ik hoop deze ooit eens op mijn palmares te kunnen schrijven”, stelde Jasper Stuyven.

UCI-voorzitter David Lappertient zou er blijkbaar geen probleem mee hebben om Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen in het najaar te laten plaatsvinden. “Ik zag daarnet de Ronde van Turkije. De UCI zou zich misschien beter eens bezighouden met de veiligheid van de renners dan met de kalender te spelen. Willen ze die koersen naar oktober halen omdat ze er dan zeker van zijn dat het weer slecht is? Als dat de drijfveer is zou dat jammer zijn. De editie van vorig jaar was mythisch maar dat moet zich niet elk jaar herhalen. Het was toen echt al op het randje”, vervolgde Stuyven.

Stuyven werd na Parijs-Nice wat ziek maar is aan een opwaartse vormcurve bezig. “Ik heb een mindere periode achter de rug. De tijd die ik heb gehad na de Ronde van Vlaanderen heeft er wel voor gezorgd dat ik nog een mooi trainingsblok heb kunnen inlassen naar Parijs-Roubaix toe. Zo groeide ik naar een betere conditie toe. Het is zondag onze taak om niet achter de feiten te moeten aanhollen en ons overtal te kunnen uitspelen”, besloot Jasper Stuyven.

Mads Pedersen: “Rijden onze eigen koers en kijken niet naar andere teams”

Oud-wereldkampioen van 2019, Mads Pedersen, voert met Jasper Stuyven de troepen aan bij Trek-Segafredo. De 26-jarige Deen hield in het Circuit Cyclisme Sarthe-Pays de la Loire een goede repetitie in aanloop naar Parijs-Roubaix. Mads Pedersen schreef in de Franse rittenkoers de openingsetappe en de derde rit op zijn conto.

“Van alle voorjaarskoersen is deze Parijs-Roubaix de koers die ons beiden het beste ligt. Zowel Jasper als ikzelf zijn top en wat de koers op zich ons zal brengen zien we zondag wel. Deze Helleklassieker is een koers waar je zowel een plan als veel geluk moet hebben en eigenlijk is dat voor elke wedstrijd wel het geval. Of ik uit ben op revanche na mijn val in het Bos van Wallers? Neen. Ik wil gewoon winnen en ik schat mijn kansen om dat te doen wel hoog in. De laatste weken was ik goed op dreef dus hoop ik dat in Roubaix ook te zijn”, begon Mads Pedersen de videoconferentie.

© BELGA

Men voorspelt geen regen voor komende zondag. De temperatuur zou rond de 20 graden schommelen. Een immens verschil met vorig jaar. “Ik heb al zoveel keer aangehaald dat ik niet zo graag in schitterend weer rijd. Men verwacht zowat 18 graden en dat zijn er geen 30. Ik had liever gehad dat het maar 8 graden zou zijn maar aan het weer kan je niets veranderen. De hel ligt er dit jaar ook droog bij. Je zal de wedstrijd van vorig jaar dus zeker niet met deze van 2022 kunnen vergelijken”, vervolgde Pedersen.

Bij Team DSM gebruiken ze zondag de ‘Scope Cycling Atmoz’ daarmee kunnen de renners hun bandendruk bijstellen. “Bij Trek-Segafredo gaan we daar zondag geen gebruik van maken. Het maakt geen deel uit van onze sponsordeal. Dat de vrouwenploeg van Trek-Segafredo Parijs-Roubaix gaat afwerken met nieuwe fietsen en of dat ook bij de mannen het geval is? Daar wil ik geen commentaar op geven”, lachte Mads Pedersen mysterieus. “We gaan zoals steeds uit van onze eigen kracht. Wij kijken naar geen enkel ander team. Wij rijden onze eigen Parijs-Roubaix. Hierna plannen we wat rust in”, besloot Mads Pedersen