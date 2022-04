Polen en Slovenië organiseren WK volley 2022, Oekraïne vervangt Rusland

Het wereldkampioenschap volleybal voor mannen van 2022, dat na de inval in Oekraïne niet meer in Rusland zal plaatsvinden, zal uiteindelijk in Polen en Slovenië worden gehouden. Dat heeft de internationale volleyfederatie (FIVB) vrijdag bekendgemaakt. Oekraïne zal Rusland vervangen bij de deelnemende landen.

“Polen en Slovenië zullen het WK voor mannen in 2022 samen organiseren, met andere Europese landen die zich mogelijk op een later tijdstip bij hen aansluiten”, liet de FIVB in een verklaring optekenen.

Op 1 maart besliste de FIVB om het WK, dat oorspronkelijk voor augustus en september was gepland, niet meer in Rusland te laten plaatsvinden, na de militaire inval in Oekraïne. Ook het Russische nationale team, dat zich afgelopen zomer in Tokio tot olympische vicekampioen kroonde, is door de FIVB, die het voorbeeld van andere internationale federaties volgde, uitgesloten van deelname aan het WK dit jaar.