Damiano Caruso klopt Nibali in Siciliaans onderonsje op de Etna

Met aankomst op de Etna en een rit met in totaal 3.562 hoogtemeters wachtte zich een zware slotrit in het peloton. Fran Miholjevic startte als leider na z’n winst op donderdag, maar de kans werd klein geacht dat de Kroaat z’n leiderstrui met amper 18 tellen bonus met succes zou kunnen verdedigen tegen het klimmersgeweld. Domenico Pozzovivo, vijfde in de stand, was daar niet meer bij. Hij kwam wegens ziekte niet meer aan de start. Nadat de laatste vroege vluchters op 10 km van de top werden ingerekend door de groep met favorieten kon de strijd om het klassement beginnen. Het was Damiano Caruso die de debatten opende, Vincenzo Nibali en Jefferson Cepeda haakten aan, intussen was lang geen sprake meer van leider Miholjevic vooraan.

Wat later wisten ook Louis Meintjes en Kenny Elissonde nog terug te keren. Nibali versnelde daarop, maar de Haai van Messina heeft al lang niet meer de punch uit het verleden en raakte niet weg.

Met de finish bijna in het vizier plaatste Caruso op 1,4 kilometer de beslissende aanval. Nibali kraakte, Meintjes en Cepeda konden de schade nog beperken, maar moesten vrede nemen met plek twee (op vijf seconden) en drie (op tien seconden.). Caruso is eindwinnaar voor Cepada. Hij houdt 29 tellen over op de Ecuadoriaan.

Rituitslag

1. Damiano Caruso (Ita)

2. Louis Meintjes (ZAf)

3. Jefferson Cepeda (Eca)

4. Vincenzo Nibali (Ita)

5. Diego Rosa (Ita)

Eindklassement

1. Damiano Caruso (Ita)

2. Jefferson Cepeda (Eca)

3. Louis Meintjes (ZAf)

4. Vincenzo Nibali (Ita)

5. Kenny Elissonde (Fra)