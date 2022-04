Tom Vandervee en Davy Heymans: “Na de match gaan we nog wat bijpraten.” — © Dick Demey

Tongeren-Bocholt. Dat is zaterdag (20.00u) de Limburgse derby van het weekend in tweede afdeling VV B. De confrontatie tussen de nummers twaalf en zes is ook een eerste duel tussen voetbalvrienden Davy Heymans (Tongeren) en Tom Vandervee (Bocholt).