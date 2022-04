Romelu Lukaku stoomt zich klaar voor halve finale FA Cup met Chelsea: “Afwachten of hij een reactie voelt”

Lukaku miste door pijn aan de achillespees de 0-6 zege van vorig weekend in de competitie tegen Southampton en de 2-3 zege van dinsdag in Madrid in de return van de kwartfinales van de Champions League. Die volstond echter niet om door te stoten, na de 1-3 winst van Real in Londen in het heenduel.

Zondag volgt voor Chelsea, met de halve finale van de FA Cup tegen Crystal Palace, alweer een belangrijke afspraak. Mogelijk tekent Lukaku dan wel present op het veld, aldus Tuchel.

“Romelu was gisteren weer op de training”, zei Tuchel vrijdag op een persmoment. “Laten we afwachten of hij een reactie voelt of niet. Op Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi na lijkt iedereen oké te zijn. We hebben nog twee trainingen te gaan, dus vingers kruisen dat het zo blijft.”