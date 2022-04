Ook dat nog: blessure houdt Barcelona-parel Pedri aan de kant

FC Barcelona moet Pedri de komende tijd missen. De 19-jarige Spaanse middenvelder moest zich donderdag bij de rust van het duel met Eintracht Frankfurt in de Europa League (2-3 verlies) laten vervangen en heeft een spier in zijn linkerdij gescheurd. Dat heeft Barça vrijdag gemeld.

Barcelona maakte niet bekend hoe lang hij is uitgeschakeld, maar volgens Spaanse media is het seizoen van Pedri vermoedelijk al voorbij. Barça verloor de return van de kwartfinales in eigen huis met 2-3, na een 1-1 gelijkspel in Frankfurt, en in Europees uitgeschakeld.

Pedri lag eerder dit seizoen al geruime tijd in de lappenmand met hamstringblessures. Hij speelde amper twaalf wedstrijden in de Spaanse competitie. Pedri had afgelopen zomer nauwelijks vakantie. Hij deed na een lang seizoen met Barcelona ook mee aan het EK en de Olympische Spelen met de nationale ploeg.