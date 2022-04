Unie Godsheide: “Grenzeloos gereedschap lenen aan 40 euro per jaar”

Het gaat om één van de burgerbudgetten waarvoor de stad Hasselt middelen heeft vrijgemaakt. Unie Godsheide is initiatiefnemer en speelt al langer met de idee om jonge gezinnen die zich in Godsheide vestigen bij te staan. “Godsheide bestond jarenlang uit zo’n zes families”, zegt Renaat. “Met de nieuwe verkavelingen zijn daar heel veel jonge gezinnen bijgekomen. Die hebben heel wat werk in en aan huis en in de tuin maar beschikken niet over het juiste gereedschap. Bovendien zijn de prijzen als je ze moet aankopen niet gering. Daarom hebben we een bibliotheek met tal van gereedschappen uitgewerkt in enkele lokalen van de pastorie die we ter beschikking krijgen. We hebben heel wat werk gehad om de lokalen op te ruimen, te verven en te voorzien van elektriciteit. Het resultaat mag er zijn.” ( )

“Je moet online reserveren en je kan afhalen en terugbrengen op zaterdagvoormiddag.” Renaar Roekaers van Unie Godsheide

“Welke gereedschappen we uitlenen? Het gamma is erg uitgebreid. Gaande van grasmachines, slijpers, boormachines, schuurmachines maar ook handgereedschap zoals rieken en schoppen. We hebben voor 5.500 euro aan nieuwe toestellen gekocht. De rest hebben we gekregen. Om te kunnen huren moet je je lid maken. Je betaalt hiervoor 40 euro per jaar en kan daarvoor zoveel gereedschap lenen als je maar wil. Bij verhuurbedrijven betaal je voor dezelfde breekhamer als we hier hebben meer voor één weekend. Gereedschap reserveren kan enkel online en lenen op weekbasis. Je mag het gereedschap één week houden en die periode met maximaal nog een week verlengen. Op zaterdagvoormiddag zijn we ter plaatse om gereedschap weer in ontvangst te nemen of om te verhuren. Het is niet alleen voor de inwoners van Godsheide, maar voor iedereen die maar wil. Onze vrijwilligers die meedraaien krijgen een technische opleiding van een deskundige. Dat is nodig om mensen die machines huren ook te kunnen uitleggen hoe ze die moeten gebruiken.”

(CN)