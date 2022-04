Onze Sterren voor Parijs-Roubaix: is Wout van Aert fit genoeg om topfavoriet Mathieu van der Poel te kloppen?

Een week later dan normaal, tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik zowaar. Maar de toppers zullen zondag aanwezig zijn in Parijs-Roubaix, ook Wout van Aert. Is hij na zijn coronabesmetting helemaal hersteld om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen? En wie zijn de andere concurrenten voor de topfavoriet? Onze Sterren die zullen schijnen in de Hel.