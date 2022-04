Moeten we nu echt vrezen voor een kernaanval van Poetin? “Ik sluit in deze oorlog niets meer uit”

Een kat in het nauw maakt gekke sprongen, daar waarschuwt de Amerikaanse inlichtingendienst CIA voor. Want Rusland spreekt steeds meer over het inzetten van kernwapens als vergelding voor onder meer de mogelijke toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO en het verlies van vlaggenschip Moskva, al dan niet door toedoen van Oekraïne. Maar zal Poetin echt op die rode knop drukken? “Ik sluit in deze oorlog niets meer uit. We moeten alles wat Poetin zegt serieus nemen.”