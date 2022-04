In eerste provinciale zijn de ogen dit weekend gericht op het duel tussen de twee ploegen die in aanmerking komen voor de promotie: Torpedo en Schoonbeek-Beverst. Zorgen de Hasselaren nog voor een stunt of volstaat de bonus van zes punten voor de Bilzenaren? Ben Vos is een man van weinig woorden. “We gaan proberen deze match te winnen en dan zien we wel waar we uitkomen”, zegt de verdediger van Torpedo.