VOOR EN NA. Zo zag de veelbesproken miljoenenwoning van Caroline en Filip in ‘Blind gekocht’ eruit

Caroline en Filip hebben een veelbesproken doortocht in Blind gekocht achter de rug. Het besef dat ze hun droomhuis in Grobbendonk moesten achterlaten voor een onbekende woning in Beringen, bezorgde het koppel veel kopzorgen. Maar na veel ups en downs zijn Caroline en Filip in de zevende hemel na het zien van hun afgewerkte woning, waar ook een studio is voor zoon Thomas.