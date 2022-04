Sonny Colbrelli ziet zichzelf nog niet als “ex-renner” na hartprobleem: “In het begin was ik kwaad op de hele wereld”

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli, die vorige maand hartproblemen kreeg, heeft vrijdag verklaard dat hij zich nog geen “ex-renner” voelt. De Italiaan benadrukt ook dat de tijd nog niet gekomen is om te beslissen over de volgende stappen in zijn carrière.

“Er komt een moment waarop we alle evaluaties zullen maken en dan zullen we beslissen”, zei de regerend Europees kampioen in een interview met Gazzetta dello Sport, twee weken nadat hij een defibrillator had laten plaatsen.

Met nog twee dagen te gaan voor Parijs-Roubaix, de wedstrijd waarin hij de titelverdediger is, bevestigde de renner van Bahrain-Victorious dat hij geen uitnodiging kreeg om de wedstrijd bij te wonen, maar dat hij “toch niet zou zijn gegaan”. “Ik voel me geen ex-renner”, klonk het.

© ISOPIX

Op 21 maart zakte de 31-jarige Italiaan na de aankomst van de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar. Hij bleek last te hebben van hartritmestoornissen. Op basis van de resultaten van de onderzoeken werd besloten een defibrillator in te planten.

Het is momenteel nog te vroeg om te weten of de Italiaan in staat zal zijn om ooit weer wielerwedstrijden te rijden. “Ik beschouw mezelf als gelukkig, heel gelukkig”, zei Colbrelli. “In het begin was ik kwaad op de hele wereld. Waarom ik? Maar geleidelijk keek ik naar de keerzijde van de medaille. Ik leefde nog, het gaat goed met me en ik geniet van elk moment”, besloot hij, waarbij hij verzekerde dat hij zondag Parijs-Roubaix op televisie zal volgen.