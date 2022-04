Zo kook je een perfect eitje, en waarom je ze uit de buurt moet houden van uien

Eieren zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum, vaak “tenminste houdbaar tot”. Mocht die om een of andere reden verdwenen zijn, dan kan je nog altijd een test doen om te weten of je ei nog bruikbaar is. Leg het ei in een bakje of groot glas met water. Drijft het ei, dan is het niet vers en gebruik je het beter niet meer.