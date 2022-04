PODCAST. Waarom de twee Limburgen na amper 44 jaar huwelijk uiteen moesten

19 april is onze feestdag, Limburgdag. Al is het eigenlijk vreemd om het een feest te noemen, want we “vieren” een scheiding. Op 19 april 1839 moesten de twee Limburgen, na amper 44 jaar huwelijk, uiteen. Hoe dat komt, hoor je in deze podcast.

Limburg klinkt nu zo vertrouwd voor ons en toch houdt die term geen steek. Historisch bekeken, dan toch. Wij waren Loon en Loon was een deel van het prinsbisdom Luik. Toch heten we zo. Onze naam danken we aan Willem I, de eerste koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Je hoort in deze podcast waarom dat zo is.

Helaas zal het huwelijk tussen Noord en Zuid niet blijven duren. Op 19 april 1839 zetten België en Nederland in Londen hun definitieve handtekening voor de boedelscheiding.

