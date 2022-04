Politie spoort legger van vleesballen in Veldwezelt op: “Stop ermee”

De politie is een onderzoek gestart naar wie er in de regio Veldwezelt de laatste tijd vleesballen achterlaat. Of het hier gaat om vergiftigd vlees en of er al dieren zijn ziek geworden of gestorven, is nog allemaal onduidelijk. Burgemeester Marino Keulen heeft wel een boodschap voor de persoon die hier achter zit: “Stop ermee.”

De Open VLD-burgemeester kreeg donderdagavond een telefoontje over de zaak. “Tot dan had ik er niks over gehoord. Ik heb meteen een mail naar de politie gedaan om dit toch serieus te nemen. Het is nu een kwestie van zo’n gehaktbal te vinden en te onderzoeken of er effectief vergif in zit of dat het simpelweg om een flauwe grap gaat om mensen bang te maken.”

Alledaags is het achterlaten van vleesballen sowieso niet. “Zelfs als die persoon het doet zonder kwade bedoelingen, vraag ik hem ermee te stoppen. Zoiets doe je niet. Het is ongepast.”

Momenteel is er bij de burgemeester nog geen enkele melding bekend van dieren die mogelijk vergiftigd zouden zijn door het achtergelaten vlees.

“Aan de bewoners vraag ik om als ze iets gezien hebben, dit te laten weten aan de politie. Hun tips zullen met de nodige discretie worden behandeld. Maar enkel op die manier kunnen we die mysterie ontrafelen. En mochten huisdieren toch al het slachtoffer zijn geworden, laat dat aub ook weten.” mm

De politie is bereikbaar op tel. 089/47.47.47