Paashaas op bezoek bij Ferm Kinderopvang ‘t Vlindertje

De kinderen van onthaalouder Anne Gerits kregen speciaal bezoek. Opeens stond de paashaas in de tuin van ’t Vlindertje, een opvang van Ferm Kinderopvang. “De kindjes vonden het eerst wel wat spannend, maar al snel gingen ze samen met de paashaas op de foto”, lacht Anne.

Samen met de paashaas zochten de kinderen paaseitjes in de tuin. Nu waren de kinderen klaar om zichzelf om te toveren in echte konijntjes. Ze knutselden met Pasen in het vooruitzicht eerder al een konijnenkroon. Onthaalouder Anne schminkte de kindjes als echte konijntjes. “Wat waren ze schattig”, zegt Anne. De opvangkinderen vertelden het verhaal nadien nog verschillende keren na.