Zoveel paaseitjes per dag kunnen geen kwaad (maar opgelet met die zonder suiker)

Het is weer de tijd van het jaar dat we massaal onze tuin afspeuren, op zoek naar paaseitjes. En wie geluk heeft, vindt er zelfs meer dan een. Wie vreest dat al dat lekkers meteen zal resulteren in een kilo of twee extra op de weegschaal kan opgelucht ademhalen: een eitje kan geen kwaad, een volledige zak wel.

Paaseieren in alle maten en smaken: al weken liggen ze in de supermarkt te wachten om op 17 april verorberd te worden. Maar hoeveel mag je er nu eigenlijk van eten? En waarom telt dezelfde smaak bij het ene merk meer calorieën dan bij het andere? Hoofddiëtist Michaël Sels van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA) legt het uit.

“Twee eitjes uit melkchocolade kunnen er bijna hetzelfde uitzien, maar zullen niet evenveel calorieën bevatten. Niet elk paasei bevat dezelfde hoeveelheid van dezelfde ingrediënten: op het etiket staan ze gerangschikt van meest naar minst”, zegt Sels. “Suiker bevat vier kilocalorieën per gram, vet negen kilocalorieën. Het is dus een fabeltje dat paaseitjes ‘zonder suiker’ beter zijn voor de lijn: ze bevatten wel nog cacaoboter, en dus vet.”

Wandelen

Het is in ieder geval niet zo’n goed idee elke dag een zakje paaseieren te eten. “Probeer je tussendoortje van chocolade te beperken tot 100 à 150 kilocalorieën”, zegt Sels. Als je rekent dat een paaseitje gemiddeld 50 kcal bevat, komt dat overeen met drie eitjes. Eet ze ook niet elke dag, maar bijvoorbeeld alleen in het paasweekend. Wil je er eentje meer eten en compenseren door te sporten? “Iemand met een lichaamsgewicht van 50 kilogram moet zestig minuten wandelen of een halfuur hardlopen om 200 kilocalorieën te verbranden. Werk je een zakje van 100 gram (ongeveer tien eitjes) naar binnen, dan moet je anderhalf uur crawl zwemmen om de eitjes te verbranden.”