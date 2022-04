Hartverwarmend: animatiestudio achter eekhoorn Scrat van ‘Ice Age’ maakt laatste afscheidsfilmpje

Wie de Ice Age-films gekeken heeft, zal Scrat de eekhoorn ongetwijfeld kennen. In zowat elke film gaat Scrat op avontuur en op zoek naar een plek om zijn eikel veilig te bewaren (meestal zonder succes). Blue Sky Studios is de hoofdauteur van Ice Age, maar wordt nu stilgezet door de recente fusie met Disney en 20th Century Fox.

Als laatste cadeautje voor de fans lanceerden de filmtekenaars de Ice Age-films een korte Youtubevideo getiteld The End. In 34 seconden is te zien hoe de populaire eekhoorn zijn eikel een laatste keer door elkaar schud en vervolgens (eindelijk) kan opeten. “In de laatste dagen van Blue Sky Studios kwam een klein team van artiesten samen om een laatste opname te maken. Deze video is een afscheid op onze eigen manier”, aldus de studio op Youtube. De video heeft ondertussen al meer dan één miljoen views.

Wie dacht dat Scrat nooit meer op het televisiescherm zou verschijnen, niet getreurd: de eekhoorn heeft zijn eigen serie gekregen op Disney+, genaamd Ice Age: Scrat Tales. In de zesdelige serie gaat Scrat op avontuur met een kleinere versie van zichzelf, op zoek naar, jawel, de perfecte eikel.