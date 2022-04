Bas Tietema ontdekt in zijn tweede leven opnieuw de Hel (waar hij bij de U23 ooit derde werd)

Bas Tietema trekt zondag voor Bingoal – Pauwels Sauces WB opnieuw naar de Hel, waar hij als U23 verliefd werd op de kasseien van Le Nord. De Nederlander, de voorbije jaren vooral bekend als YouTuber met ‘Tour de Tietema’ werd in 2014 zelfs derde achter Mike Teunissen die afgescheiden binnen liep en Tyler Williams, die wel even voor Israel Cycling Academy reed maar ondertussen in het Amerikaanse lokale profcircuit is verzeild.