Ook geen Jupiler-delegatie in Qatar: biergigant is volgende sponsor van de Rode Duivels die afhaakt voor WK 2022

“Er kan nog meer gedaan worden” voor de bevordering van de mensenrechten in Qatar, zegt de brouwer in een statement. “Wij sponsoren de Rode Duivels en geloven in de kracht van sport en de kans die ze biedt om respect en inclusie voor iedereen te creëren. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten te eerbiedigen, en wij geloven dat de wereld een betere plaats is wanneer de mensenrechten worden nageleefd.”

AB InBev volgt het voorbeeld van verschillende andere sponsors van de Belgische nationale voetbalploeg. Eerder raakte bekend dat bank ING België, koerierbedrijf GLS, warenhuisketen Carrefour en chocolademerk Côte d’Or geen klanten naar het WK in Qatar zullen brengen.