Lanakense drugsdealer loopt tegen lamp in Vroenhoven

Riemst

Bij een controle in Vroenhoven is donderdag een Lanakense drugsdealer gevat. De 42-jarige man stond al gekend voor drugsfeiten. Hij had donderdag een hoeveelheid heroïne bij wat wijst op een handeltje in verdovende middelen. De man werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor naar het politiekantoor in Bilzen.

In opdracht van het parket Limburg werd hem een dagvaarding in snelrecht betekend. Hij mag zich in mei al voor de rechtbank verantwoorden. mm