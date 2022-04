ROYALS. Kaarsjes uitblazen op het koninklijk paleis, Harry en Meghan verrassen de Queen

Coronaperikelen in Monaco

Het zit Albert van Monaco niet mee. De monarch is voor de tweede keer besmet met het coronavirus. Twee jaar geleden raakte de Monegaskische vorst ook al eens besmet en toen vertoonde hij slechts milde symptomen. Hoelang Albert in isolatie zit, is niet bekend. Hij kondigde aan zijn werkzaamheden voort te zetten van thuis uit. Ook is niet bekend of zijn gezin en echtgenote Charlene besmet zijn.

Liefde in New York

Mako, voorheen vooral bekend als prinses en dochter van de Japanse kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, heeft een job gevonden. Ze gaat als curator aan de slag in het Metropolitan Museum of Art in New York, beter bekend als ‘The Met’.

Mako verloor haar adellijke titel en lidmaatschap van de keizerlijke familie toen ze vorig jaar in het huwelijk trad met Kei Komuro, die in New York werkt voor een advocatenkantoor. Of ze ook betaald wordt voor haar werk, is niet bekend. Volgens het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) zou het gaan om vrijwilligerswerk.

Op bezoek bij de Queen

Volgens verscheidene Britse media hielden Harry en Meghan op weg naar de Invictus Games in Den Haag halt in Londen, waar het paar een bezoek bracht aan de koningin in Windsor Castle. Elizabeth, de grootmoeder van Harry, viert binnen enkele dagen haar 96ste verjaardag.

De 37-jarige Harry en de 40-jarige Meghan waren niet meer samen in het Verenigd Koninkrijk geweest sinds ze 2,5 jaar geleden afstand hadden genomen van de Britse koninklijke familie en zich in Noord-Amerika hadden gevestigd.

Jordaanse koning onder het mes

Koning Abdoellah II van Jordanië heeft zich in Duitsland laten opereren aan zijn rug. De Jordaanse vorst kampte al geringe tijd met een hernia en besloot om zich te laten behandelen in een gespecialiseerd ziekenhuis in Frankfurt.

Volgens een woordvoerder van het Jordaanse koningshuis zou de operatie goed verlopen zijn en moet de monarch nu vooral even rusten. De hernia zou het gevolg zijn van veel parachutespringen, tot voor kort de favoriete hobby van de Jordaanse koning.

Koning Filip blaast 62 kaarsjes uit

Onze eigen koning Filip mocht afgelopen vrijdag zijn verjaardag vieren. Het koninklijk paleis vierde die heuglijke dag met een nieuw portret van de koning, waarop die ontspannen poseert in het kasteel van Laken, waar hij woont met zijn gezin.