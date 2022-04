NBA-speler Miles Bridges is woest na uitsluiting en raakt 16-jarige meisje met gebitsbeschermer: 50.000 dollar boete

De NBA heeft donderdag Charlotte Hornets-speler Miles Bridges een boete van 50.000 dollar (46.000 euro) opgelegd omdat hij zijn gebitsbeschermer in het publiek gooide. Bridges deed dit nadat hij woensdag uitgesloten was in de wedstrijd tegen de Atlanta Hawks.

Toen Bridges in Atlanta het terrein verliet, nadat hij uitgesloten was door scheidsrechter James Williams, riep een Hawks-fan hem iets onaangenaams toe. De basketter draaide zich hierop om en gooide zijn gebitsbeschermer in de menigte, waarbij het lichte voorwerp een 16-jarig meisje raakte dat vlakbij op de tribune zat.

“Ik was kwaad en liet me meeslepen. Ik richtte op de man die tegen me schreeuwde en ik raakte een meisje. Het was verkeerd en ik ben bereid om de gevolgen te aanvaarden”, zei de Hornets-speler. Hij verklaarde ook dat hij zijn excuses wilde aanbieden aan het meisje.

De NBA legde daarnaast Minnesota-speler Patrick Beverley een geldsanctie op. Hij zal een boete van 30.000 dollar (27.000 euro) moeten betalen voor “ongepaste opmerkingen in een interview en op sociale media” na de overwinning van de Timberwolves tegen de Los Angeles Clippers op dinsdag.