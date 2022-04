Opnieuw bezoek uit de Duitse partnerstad Detmold

Groot was de blijdschap toen de groep aankwam in het hotel in het stadscentrum. Veel tijd was er echter niet om uit te pakken want het gezelschap werd voor een bezoek aan het nieuwe stadhuis ’t Scheep verwacht. Schepen Rik Dehollogne kwam de groep begroeten en dat werd wel erg op prijs gesteld vooral toen hij aankondigde dat hij in de maand mei Detmold zal bezoeken tijdens de Europafeesten. Tot zondagmiddag volgde een omvangrijk programma bestaande uit een stadswandeling, bezoek aan een museum, de Japanse tuin, een rondrit doorheen enkele wijken en tenslotte Herkenrode. Bij het afscheid waren er nog lovende dankwoorden van Helmut-Volker Schüte, plaatsvervangend burgemeester van Detmold en Peter-Uwe Witt, voorzitter van het Partnerschaftsverein.