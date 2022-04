Benefits4kids trapt het seizoen af met sport en spel en gezonde picknick

Bas Wouters, student sociale wetenschappen, heeft een activiteit georganiseerd voor de vzw Benefits4kids, die allerhande activiteiten organiseren voor kansarme kinderen in en rond Beringen. Het opzet was om te laten voelen dat bewegen en gezonde voeding niet saai moet zijn. De activiteit bestond uit twee delen: sport en spel buiten met oer-Vlaamse spelen en nadien een kookactiviteit waar met fruit en groenten gezonde tussendoortjes werden gemaakt, gevolgd door een picknick.

Dankzij Bas Wouters, die in het kader van zijn GIP een activiteit organiseerde voor Benefits4kids, beleefden de kinderen een topnamiddag. De kinderen konden buiten ravotten met allerhande Vlaamse spelen en in teams werd gestreden voor de medailles. Met fruit en groenten werden gezonde tussendoortjes gemaakt in de vorm van diertjes om daarna buiten op een picknickdekentje te smullen. Bas wilde bewijzen dat beweging en gezonde voeding niet saai zijn en daar is hij zeker in geslaagd.