Multiculturele tafel ontvangt KWB Zwartberg

Enkele bestuursleden en enkele vrijwilligers waren te gast aan de multiculturele tafel in de feestzaal Papa Cervi in Winterslag. Na een warme ontvangt kregen ze het lekkere menu voorgeschoteld: als voorgerecht een pompoensoepje gevolgd door het hoofdgerecht met gehaktballetjes in tomatensaus en overheerlijke wortelstoemp. Na het eten konden de aanwezigen nakaarten met een kopje koffie en huisbereide appelcake.“Na een moeilijke coronaperiode voelde deze activiteit als een schot in de roos”, vertelt KWB-voorzitter Erik Loos. "Ook een welgemeende dank aan de socio-culturele raad om de verenigingen zulke kansen te bieden.”Meer informatie via multicultureletafel@vzwaif.be