Beringse basisscholen brengen boek van Bart Demyttenaere tot leven in bibliotheek

Aan de wedstrijd hebben 23 klassen van de scholen VBS De Beerring, SBS Koersel, VBS Westakker, SBS De Hoeksteen, VBS Picardschool en De Step deelgenomen. Ze gebruikten het boek als inspiratie om met hun leerlingen één of meerdere jungledieren te maken die net een beetje anders zijn. Dit leverde heel wat creatieve kunstwerkjes op: olifanten met speciale slurven, krokodillen met gekleurde veren, aapjes met een slurf… De bib werd omgetoverd tot een knotsgekke jungle. ‘Hoe kleintje een held werd’ is een grappig regenwoudboek over jezelf zijn en je eigen talenten ontdekken. Het hoofdpersonage, een tijger, is net een beetje anders maar toch een echte held. Het boek paste dus perfect in het thema ‘Helden en Schurken’ van de jeugdboekenmaand. De leerlingen zijn echt creatief aan de slag gegaan en de winnaars (1ste leerjaar van SBS De Hoeksteen van juf Liesbet en de roze klas van De Step van juf Sylvie) mogen op 25 april langskomen in de bib voor een lezing van de auteur.Wil jij ook graag kennismaken met alle gekke jungledieren, kom dan zeker tijdens de maand april een kijkje nemen in de bib. Tijdens de maand mei zullen de knutselwerkjes van de kleuterklassen in de kijker staan. Zij werkten tijdens de jeugdboekenmaand rond het prentenboek ‘Rik en zijn helden’ van Liesbet Slegers.