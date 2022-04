Kiwanis Tongeren Ambiorix haalt oude kleding op om sociale doelen te steunen

Kiwanis Tongeren Ambiorix haalt al 20 jaar oude kleren, handtassen, schoenen en textiel op in Tongeren, Riemst, Bilzen en Hoeselt. Met de opbrengst worden sociale doelen gesteund. Dit gebeurt normaal tweemaal per jaar, een eerste maal rond Pasen en een tweede maal in november. De volgende kledingophaling kan gelukkig opnieuw doorgaan in het weekend van 23 en 24 april. Om milieuredenen werd de gebruikelijke folder met de speciale zakken dit jaar niet voorafgaandelijk bedeeld.

Op zaterdag en zondag 23 en 24 april 2022 organiseert Kiwanis Tongeren Ambiorix opnieuw een kledingophaling, zoals gebruikelijk onder het meterschap van Lisa Del Bo. Enkele clubleden hebben gedurende een aantal maanden heel wat van hun vrije tijd aan de praktische en administratieve voorbereiding hiervan willen besteden. Zowel in Bilzen (Technisch Instituut Sint-Jozef) als in Tongeren (school aan de Rode Kruislaan) stellen de schoolverantwoordelijken andermaal hun locatie gratis ter beschikking tijdens deze acties.In het weekend van 23 en 24 april zullen voor het ophalen van de kleding en dergelijke een vijftigtal mensen hun vrije dagen opofferen, en worden een twaalftal bestelwagens gratis ter beschikking gesteld voor deze actie. De catering wordt eveneens door vrijwilligers verzorgd zodat na de arbeid ook de lege magen gevuld worden.Kiwanis Tongeren Ambiorix werkt voor deze activiteit samen met diverse clubs en groeperingen, zoals handbalclub Tongeren, Basketbalclub Nieuwerkerken, Sint-Vincentius Kortessem, Poverello (Tongeren), KVG Bilzen en Riemst en de Harmonie van Hoeselt. In ruil voor hun medewerking en het verzamelen van kleding steunt Kiwanis hun (jeugd)werking. Transport Meers stelt gratis vervoer ter beschikking gedurende twee dagen om deze vrachten naar de afnemer te brengen.De opbrengst van deze jaarlijkse actie wordt besteed aan sociale doelen zoals Poverello (Tongeren), KVG Bilzen, KVG Riemst, Sint-Vincentius Kortessem, AZ Vesalius (Tongeren-Bilzen), Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Hoeselt), Move to Improve, Klimop-school, Sint-Gilliskelderke, de scholengemeenschappen en de reeds genoemde clubs en groeperingen. Er wordt getracht sociale doelen te bereiken over de ganse regio waarin de kleding wordt opgehaald.De steeds moeilijker wordende tijden en de steeds groeiende vraag naar sociale hulp doet Kiwanis Tongeren Ambiorix hopen dat het succes van de kledingophaling opnieuw wordt overtroffen, zodat weer heel wat plaatselijke sociale projecten een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen.Uiteraard kan een dergelijke actie maar slagen dankzij de steun van de bevolking. Kiwanis vraagt om de kledij in zakken of dozen op zaterdag 23 en zondag 24 november voor 9 uur ’s morgens aan de deur te zetten. Kledij, textiel, handtassen en schoenen kunnen ook te allen tijde worden gehaald of gebracht (tel. 012/23.10.80).De politie zal controle houden om te vermijden dat andere personen dan de leden van Kiwanis Tongeren Ambiorix de kleding voor eigen rekening kunnen ophalen. De medewerking van de bevolking wordt gevraagd om eventuele inbreuken te signaleren.