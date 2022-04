Leerlingen Provinciale Handelsschool Hasselt behalen brons op de Vlaamse programmeerwedstrijd

De Provinciale Handelsschool Hasselt nam dit jaar weer deel aan de Vlaamse programmeerwedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. De 13de editie vond plaats in de sporthal van de VUB in Etterbeek.

In team namen de deelnemers het tegen elkaar op. In 3 uur tijd probeerden ze zoveel mogelijk uitdagende programmeeroefeningen op te lossen in een van de vele ondersteunde programmeertalen. Het team van de Provinciale Handelsschool bestond uit Merlijn van Suetendael, Jasper Vandeput en Yara van Hoye, die hun team voor de gelegenheid de xx_UwuGam3rz_xX doopten. Ook hun klasmascotte was van de partij. Dit jaar vielen deze leerlingen van het vijfde jaar Informatica – Boekhouden in de prijzen. Jasper, Yara en Merlijn behaalden een mooie derde plaats met een score van 477 punten. Hun winst werd beloond met een waardebon van 100 euro voor elk teamlid.