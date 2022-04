Oeverversteviging Paalse Plas loopt vertraging op

Deze werken werden uitgevoerd om onder andere de oevers op bepaalde plaatsen te kunnen verstevigen. “Oevers zijn vatbaar voor afbrokkeling door de stroming van het water. Om het wandel- en fietspad veilig te houden, was versteviging noodzakelijk. Dat doen we met drainerend zand en met palen van duurzaam hout zodat er weer heel wat jaren veilig gewandeld en gefietst kan worden aan de Paalse Plas. Het gesnoeide groen dat voornamelijk uit elzen bestaat, zal overigens na verloop van tijd ook terug groeien uit de achtergebleven stronken,” legt schepen voor Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V) uit. De beoogde versteviging loopt nu wat vertraging op. Aangezien er om de 50 centimeter een paal van 3 meter lengte in de bodem wordt gebracht en dit over een lengte van 1 kilometer, is er heel wat hout nodig. Het te gebruiken hout wordt aangeleverd uit Oost-Europa en net als veel andere grondstoffen laat dit nu wat langer dan voorzien op zich wachten. “Door de vertraging in de levering van de houten palen, zijn de werken ter versteviging van de oever uitgesteld. Pas op 19 april, na de paasvakantie, zullen de werken opnieuw worden aangevat. Dit heeft ook tot gevolg dat de nieuwe asfalt-toplaag voor het fietspad pas in de week van 30 mei kan aangelegd worden, in plaats van begin mei. De lus blijft normaal gezien steeds toegankelijk gedurende de werken, behalve bij het asfalteren van de toplaag eind mei. Aan fietsers wordt wel steeds gevraagd af te stappen in de werfzone. We proberen door lokale signalisatie de bezoekers steeds goed te informeren over de toegankelijkheid van het fietspad. Op deze manier proberen we hinder tijdens deze noodzakelijke werken zoveel mogelijk te beperken, ” aldus schepen van Recreatie Jessie De Weyer (N-VA).