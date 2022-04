AmbiorixBello is nieuw Belgisch aperitiefdrankje

Jurgen Milisen (Melicatessen) heeft weer een nieuwe en originele drank gebotteld. AmbiorixBello is de eerste Belgische apero. Eerder ontwierp Jurgen ook al AmbiorixGin en AmbiorixMas.

“Deze apero is eveneens geïnspireerd naar Gallische kruiden en botanicals die 2000 jaar geleden al in deze contreien aanwezig waren, o.a. bijvoet, lavas, vlierbes en Haspengouwse appel", aldus Jurgen Milisen. De naam verwijst naar de Bello Gallico. Deze groene apero staat symbool voor lifestyle en passie. Je kan hem puur proeven, met tonic, als cocktail of spritz.