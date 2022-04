Neos As bezoekt spoorwegmuseum in Schaarbeek

TrainWorld is het national museum van de Belgische Spoorwegen, gevestigd in het oude stationsgebouw van Schaarbeek. De leden van Neos As gingen op ontdekking in de wondere wereld van de spoorwegen. Train World is meer dan een spoorwegmuseum, het is een unieke spoorervaring die je van de allereerste stoomlocomotieven tot de flitsende hogesnelheidstreinen brengt. De Neosleden konden wegdromen bij de legendarische locomotieven of de grandeur van de koninklijke rijtuigen en plaatsnemen in een coupé van een wagon of de stuurcabine van een locomotief. Van 26 oktober 2021 tot en met 17 april 2022 is er een uitzonderlijke tentoonstelling, gewijd aan het epos van de Oriënt-Express en zijn geestelijke vader, Luikenaar Georges Nagelmackers. Met de gratis Erfgoedapp kon ieder op eigen tempo de literaire reis aanvatten.