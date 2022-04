Zwitserse man (20) krijgt longproblemen omdat hij te hard masturbeert

Een Zwitserse man (20) is tot een heel ander hoogtepunt gekomen dan hij eigenlijk van plan was. Omdat hij iets te fel de hand aan zichzelf sloeg, bezorgde hij zichzelf ernstige longproblemen. Met hevige pijn en kortademigheid moest hij niet veel later met spoed naar het ziekenhuis. Na enkele röntgenfoto’s bleek de man een zogeheten spontaan pneumomediastinum te hebben opgelopen: er was lucht in de holte tussen zijn longen terechtgekomen.

De man ontkende nog dat hij aan masturbatie had gedaan, maar niet veel later moest hij zijn soloactie toch toegeven aan de artsen. Doordat er erg veel lucht uit zijn longen was ontsnapt en hij daardoor kermde van de pijn, lag hij niet veel later op de intensive care. Zijn gezicht was opgezwollen, en er waren krakende geluiden te horen van zijn nek tot aan zijn ellebogen. Later ontdekten artsen dat er zelfs lucht terecht was gekomen aan de onderkant van zijn schedel.

Op de intensive care kreeg hij meerdere behandelingen, zoals het toedienen van zuurstof en pijnstillers. Vervolgens moest hij drie dagen recupereren. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift Science Direct is de Zwitserse man de eerste persoon die dit soort longproblemen heeft gekregen door excessieve masturbatie.