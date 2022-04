“Vlaanderen heeft buffer van 12.000 plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen”

Somers is het niet eens met de kritiek van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de foute keuze om de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen bij de steden en gemeenten te leggen. “Voor elke aanpak valt iets te zeggen”, aldus de minister. Hij erkent dat de toestroom van Oekraïners voor de stad Antwerpen een grote last betekent en vindt het goed dat de stad een andere methode gaat gebruiken voor de administratieve afhandeling van de dossier. “Bijsturen kan alleen maar goed zijn. We moeten leren uit de situatie. De oplossing van Antwerpen kan een inspiratie zijn voor andere gemeenten”, aldus nog Bart Somers.

De ministers somde ook de inspanningen van Vlaanderen op. Er zijn momenteel 12.000 plaatsen beschikbaar, buiten de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast worden ook de gemeenten gesteund en werden 1.000 inburgeringscursussen voor Oekraïners beschikbaar gesteld.