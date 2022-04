Brussel bouwt opvangcapaciteit voor daklozen af: “Onbegrijpelijk”

Hulporganisatie Dokters van de Wereld betreurt dat de komende weken ruim 500 bedden voor daklozen verdwijnen in Brussel. “Er is net nood aan meer opvangcapaciteit, niet minder”, aldus de ngo.

Brussel telt momenteel zowat 6.000 daklozen. Dokters van de Wereld vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het aantal bedden wordt afgebouwd. “Zo keren we terug naar een ‘seizoenslogica’, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de Brusselse daklozen niet langer nood hebben aan een bed omdat de lente begint. Nochtans stond in het Brusselse regeerakkoord de intentie af te stappen van deze seizoensgebonden opvang”, klinkt het.

De hulporganisatie benadrukt dat er dit jaar al zowat 30 keer geen oplossing is gevonden voor mensen die op zoek zijn naar een bed. “Nu moeten we hen vertellen dat er nog eens 500 plekken wegvallen. Bij zowel onze vrijwilligers als onze patiënten zakt de moed ons in de schoenen.”

Terwijl de opvangcapaciteit voor daklozen vermindert, wordt die voor de Oekraïense vluchtelingen opgeschaald. “Dokters van de Wereld steunt uiteraard de opvang van elke Oekraïense vluchteling, maar stelt vast dat op hetzelfde moment andere, soms zeer kwetsbare mensen, vrouwen, gezinnen en kinderen op straat blijven. Het globale opvangbeleid in ons land, of het nu gaat over Oekraïense asielzoekers, de vluchtelingen aan het Klein Kasteeltje of de ‘gewone’ Brusselse daklozen, zou niet mogen afhangen van de (vluchtelingen)status, kleur of nationaliteit van wie hulp vraagt”, besluit de ngo.