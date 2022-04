Voor bijna 10.000 aan boetes geïnd bij controles in Alken en Kortessem

Bij controles in Alken en Kortessem hebben politie, douane en de Vlaamse belastingdienst - kortweg VLABEL - donderdag voor net geen 10.000 euro boetes geïnd. Het merendeel moet worden betaald door chauffeurs die hun verkeersbelastingen niet hebben betaald.

Van de 1.775 voertuigen (1.203 in Kortessem en 572 in Alken) die door de scan van VLABEL werden gehaald, bleken er 11 een rekening van de verkeersbelasting te hebben openstaan. Dat was goed voor dik 7.200 euro. Bijkomend werd een auto getakeld omdat de bestuurder de belasting van 1.123,15 euro niet kon betalen.

De douanen haalden twee bestuurders uit het verkeer die met rode gasolie reden. Voor eentje was het al eerder gebeurd. Hij moest 1.000 euro betalen. De andere overtreder kwam er met 500 euro vanaf.

De politie stelden nog enkele overtredingen vast. Zo testte een bestuurder positief op drugs, bleek een auto niet te zijn verzekerd en een andere niet te zijn ingeschreven. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze met de gsm in de hand aan het rijden waren. mm