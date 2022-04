De match van het dartsjaar tot nu toe? Michael van Gerwen gooit adembenemende finishes, maar verliest in de Premier League

James Wade heeft de tiende manche van de Premier League darts gewonnen. ‘The Machine’ was in Manchester te sterk voor Joe Cullen in de finale. De match van de avond, en misschien wel het seizoen tot nu toe, werd in de kwartfinales gespeeld tussen Michael van Gerwen en Jonny Clayton. Die laatste won met 6-5 ondanks enkele fantastische finishes van ‘Mighty Mike’.