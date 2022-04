Bizarre crash dreunt na bij wielrenner Nacer Bouhanni, die zijn nek gebroken heeft: “Het is een nachtmerrie”

Nacer Bouhanni is nog steeds van slag door zijn vreselijke valpartij in de Ronde van Turkije, waarbij een nietsvermoedende wandelaar een flinke groep renners ten val bracht. De Fransman van Arkea-Samic was een van de grootste slachtoffers en brak zijn nek.

“Vallen, opstaan en terugkeren. Ik ken die drie woorden helaas vrij goed. Ik ben nog steeds in shock door het ongeluk. We reden ongeveer 55 kilometer per uur op het moment dat het misging. Nog steeds doemen de beelden van het ongeval af en toe op. Het is als een nachtmerrie.”

Bouhanni kan nog steeds amper bevatten wat hem is overkomen. “Ik kan niet begrijpen dat dit heeft kunnen gebeuren. Mentaal heb ik het zwaar. Ik vreesde voor het ergste toen ik naar Parijs werd gebracht. Gelukkig ben ik heel goed geholpen door de neurochirurg. Al gaat mijn herstel lang duren, ik heb in feite gewoon mijn nek gebroken”, klinkt het.”

De 31-jarige Fransman met Algerijnse roots was bezig aan een prima seizoen. Zo won hij in Tours een Franse eendagskoers en eindigde hij onder meer op het podium in Milan-Turijn, Clasica de Almeria (tweede) en Minerva Classic Brugge-De Panne.