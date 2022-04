Tom Boonen heeft één ultieme favoriet voor Parijs-Roubaix: “Voor Mathieu kan je alleen maar veel bewondering hebben”

‘Tornado Tom’ is samen met Roger De Vlaeminck recordhouder in de Helleklassieker. De Telegraaf vond het dus een goed idee om hem uit te nodigen voor een gesprek over de wedstrijd van zondag, samen met Hennie Kuiper en Niki Terpstra.

“Tijdens de race zelf voelde ik niks, ik genoot er altijd van om over de kasseien te knallen”, stelt Boonen. “Ik heb ook niet de indruk dat ik meer afzag dan in andere wedstrijden. Zelf heb ik nooit blaren op mijn handen gehad, omdat ik wist hoe ik mijn stuur moest vasthouden. Niet te krampachtig, want dan gaat het mis. Wel heb ik een keer mijn urinewegen stuk gereden. Volgens mij in 2012, toen had ik een ander zadel waardoor ik meer naar voren zat. Ja, dat heeft wel een paar dagen pijn gedaan met plassen,alsof ik scheermesjes plaste. Maar tijdens de koers voelde ik zelden iets. Al zullen de mannen die niet vooraan rijden dat anders ervaren.”

© BELGA

De viervoudige winnaar volgt Parijs-Roubaix zondag via de televisie. “Dan kan ik lekker rustig kijken”, zegt Boonen, die Mathieu van der Poel als ‘ultieme favoriet’ beschouwt.

“Voor Mathieu kan je alleen maar veel bewondering hebben. Hij heeft een dominante rijstijl, een enorme dosis aan talent en vuurkracht, en is ook nog eens een heel slimme coureur. Met Wout van Aert is het na zijn coronabesmetting afwachten hoe hij ervoor staat. Met een normale voorbereiding waren ze waarschijnlijk aan elkaar gewaagd. Ze zijn hoe dan ook allebei speciale gevallen.”