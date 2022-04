Dodentol van tropische storm op Filipijnen stijgt naar 156, nog 250 vermisten

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Leyte, waar in de stad Baybay zeker 101 personen om het leven kwamen. In Abuyog werden 46 doden geteld. De negen andere doden vielen op andere locaties in het land.

Daarnaast zijn er in beide steden ook nog eens 253 vermisten. Door de doortocht van de tropische storm moesten 284.748 mensen noodgedwongen hun huizen verlaten. De schade wordt momenteel geraamd op zowat 3,43 miljoen euro.

De storm Megi kwam zondag aan land en is ondertussen aan het luwen. Het is de eerste tropische storm van het jaarlijkse stormseizoen. Het land wordt gemiddeld door twintig stormen per jaar getroffen.