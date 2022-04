Aan de decennialange samenwerking tussen Europa en Rusland in de ruimte lijkt een einde te komen.

Het Europese ruimtevaartbureau ESA schrapte deze week drie maanmissies die het had gepland met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart sneuvelde ook al een verkenningsmissie naar Mars. Al dringt één probleem zich op.